موبايلات زعامات «الإطار» مغلقة.. خلافات بسبب «عقوبات ترامب»

2025-03-11 01:45:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن انتقل الحديث في الدوائر الحزبية الشيعية بشأن "عقوبات ترامب" من "الإنكار" إلى اتهامات لجهات عراقية بـ"التحريض». وتنقل مصادر سياسية لـ(المدى) جزءًا من الحوارات التي تدور الآن داخل منظومة الحكم، بعد الموقف الأمريكي الواضح بشأن "غاز إيران". وتؤكد هذه المصادر أن هناك "خصومات عميقة" أصبحت داخل "الإطار التنسيقي" بسبب المخاوف مما سيحدث في […]

