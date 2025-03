2025-03-11 01:45:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ محمد العبيدي على وقع صراعات مشتعلة، تعطلت جلسات مجلس النواب العراقي منذ أكثر من شهر، وسط خلافات حادة، بلغت حدَّ تلويح قوى سياسية بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة. وعقد مجلس النواب العراقي آخر جلسة له في 16 شباط الماضي، قبل أن يدخل في حالة شلل بسبب الخلافات السياسية حول قوانين مفصلية، أبرزها قانون […]

