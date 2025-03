2025-03-11 01:45:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ حيدر هشام تعد العَمالةُ الأجنبيةُ في البلادْ أحدُ ملفاتِ الفسادِ الضخمة التي تُكبّدُ العراقَ سنويا خسائرَ فادحةً بسبب تخلفهم عن دفع الرسوم التي مِن المفترضِ اَنْ يَدفعَها كلُ عاملٍ أجنبي، إضافةً الى وجودِ الافِ العمالِ الذين دخلوا بطرقٍ غيرٍ أصولية وأخذَ تواجدُهم يهددُ الوضعَ الأمني لارتباطِهم بجهاتٍ خارجية. هذه العمالة لم تقف تأثيراتها عند […]

