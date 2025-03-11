العراق يتطلع إلى بدائل عربية لشراء الغاز بغية تعويض المصدر الإيراني

2025-03-11 02:00:07 - المصدر: اندبندنت عربية

سيستأجر العراق محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال لتخفيف أثر الخسارة المحتملة لواردات الغاز الإيراني (رويترز)

قال رئيس "شركة غاز الجنوب" العراقية اليوم الإثنين إن بغداد تتطلع إلى قطر وسلطنة عُمان كخيارات محتملة لشراء الغاز بدلاً من إيران، وذلك بعد تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات العراق من كهرباء طهران.

ويأتي هذا التوجه تحسباً لأن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مماثلة في ما يتعلق بالغاز، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ألغت السبت الماضي إعفاء من العقوبات يسمح للعراق منذ عام 2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، بينما تواصل واشنطن سياسة "الضغوط القصوى" على طهران.

لكن تجارة البلدين الأكبر بكثير عبر الحدود هي الغاز، إذ تحصل بغداد حالياً على نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من إيران بحسب حاجاتها وبموجب تمديد اتفاق مدته خمسة أعوام وُقع في مارس (آذار) 2024.

وقال مسؤولو طاقة عراقيون إن بغداد تدفع ما بين 4 و5 مليارات دولار سنوياً لإيران في مقابل استيراد الغاز، فيما أكد وزير الكهرباء العراقي أن الفقدان المحتمل لواردات الغاز من إيران قد يقلص بنحو الثلث إنتاج العراق اليومي من الكهرباء والبالغ 27 ألف ميغاوات.

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وصرح رئيس "شركة غاز الجنوب" العراقية حمزة عبدالباقي لوكالة "رويترز" بأن العراق سيستأجر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال لتخفيف أثر الخسارة المحتملة لواردات الغاز الإيراني، مضيفاً أن "هذا الإجراء جرى اتخاذه بسبب قطع الغاز الإيراني، والحكومة كلفت وزارة النفط بإيجاد بدائل"، مؤكداً أنه سيجري توقيع اتفاق محطة الغاز الطبيعي المسال مع شركة "بريز إنفستمنت" (بي آي) ومقرها الإمارات نهاية مارس الجاري، ومضيفاً أنه يتوقع أن تبدأ المحطة العمل بحلول منتصف العام لاستقبال الغاز من قطر وسلطنة عُمان.

وأضاف عبدالباقي أن المحطة ستقام في ميناء خور الزبير على الخليج وسينقل الغاز عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومتراً قيد الإنشاء إلى نقطة إمداد قرب مدينة البصرة، حيث يوجد كثير من آبار النفط في جنوب العراق، وتابع أن المشروع سيكون بوسعه توريد 500 مليون قدم مكعبة (14 مليون متر مكعب) من الغاز يومياً، أي نحو ثلث إمدادات إيران الحالية.



