العامري والشيخ الخزعلي يؤكدان أهمية تعزيز وحدة الصف

2025-03-11 02:25:12 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، أهمية تعزيز وحدة الصف والموقف الثابت.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للعامري تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بحضور الهيئة القيادية بمنظمة بدر، واستعرض اللقاء التطورات السياسية في العراق والتحديات الراهنة بالمنطقة والجهود الوطنية المبذولة لمواجهتها".وأضاف، أن "الجانبين أكدا أهمية تعزيز وحدة الصف والموقف الثابت وتكاتف الجميع من أجل أن ينعم العراق بالمزيد من الأمن والاستقرار".