2025-03-11 03:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، (11 آذار 2025)، بان قوات حفظ القانون اعتقلت 23 متهما حاولوا اختراق الحاجز الأمني والتوجه لمقر السفارة السورية في منطقة المنصور ببغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "قوات حفظ القانون، أرسلت تعزيزات الى السفارة السورية في المنصور لتأمين السفارة تحسبا من وصول محتجين إليها".

وأشار الى "اعتقال 23 متهما كانوا ينوون اختراق الحاجز الأمني والتوجه الى السفارة، وتم تسليمهم إلى مركز شرط المنصور".

وكانت قوات حفظ القانون قد باشرت بوقت سابق مساء يوم الاثنين بالانتشار ضمن مقتربات السفارة السورية في منطقة المنصور "تحسبا من انطلاق تظاهرة بالقرب من السفارة السورية".

يشار الى ان التظاهرة المزمع تنظيمها أمام مقر السفارة السورية ببغداد احتجاجاً على "الإبادة والمجازر" التي ارتكبتها القوات السورية بحكومة أحمد الشرع ضد العلويين خلال الأيام الماضية.