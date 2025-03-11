فريق طبي عراقي ينجح بإجراء عملية ولادة قيصرية نادرة لتوأمين ملتصقين

2025-03-11 08:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، أن فريقا طبيا عراقيا نجح بإجراء عملية ولادة قيصرية نادرة لتوأمين ملتصقين يشتركان بقلب واحد.

وقال مدير عام صحة كركوك ارجان محمد رشيد في تصريح لوكالة شفق نيوز،إن الفريق الطبي اجرى هذه العملية في مستشفى النسائية والأطفال في كركوك، مردفا بالقول إن الحالة الصحية للأم والتوأمين مستقرة بعد العملية.

وٲضاف ٲن حالات التوائم المتلاصقة، التي يشترك فيها التوأمان في أعضاء حيوية مثل القلب، من الحالات النادرة والمعقدة التي تتطلب تخطيطًا دقيقًا وعملًا جراحيًا من فرق طبية متعددة، مشيرا الى أنه بما يتعلق في هذه الحالة، تمت متابعة الحمل بعناية فائقة لضمان صحة الأم والتوأمين.

من جهتها أوضحت الدكتورة سوزان وهبي الطبيبة المشرفة على العملية الجراحية، أن حالات التوائم الملتصقة (التوائم السيامية) نادرة الحدوث، حيث تُقدّر نسبة حدوثها بحوالي 1 من كل 50,000 الى 200,000 ولادة.

وأضافت أنه يُتوقع أن تنتهي حوالي 40-60% من هذه الولادات بحالات وفاة، بينما ينجو حوالي 25% فقط بعد الولادة.