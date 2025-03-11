مانشستر سيتي يستهدف ضم نجم ريال مدريد

2025-03-11 09:40:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأكد تقرير صحفي إنكليزي، أن مانشستر سيتي يستهدف ضم صفقة كبرى من ريال مدريد، ليست البرازيلي رودريجو جوس.وارتبط اسم رودريجو أكثر من مرة، بالانضمام إلى مانشستر سيتي، في ظل رغبة بيب جوارديولا مدرب الفريق، في التعاقد معه، لكن ريال مدريد وكذلك اللاعب رفضا الأمر.وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي يرغب في مواصلة إنفاق الأموال لإعادة بناء فريق قوي ينافس على البطولة، في ظل النتائج السلبية التي تحققن مؤخراً.وأضاف التقرير، أن السيتيزنس يرغبون في التعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينجا، نجم وسط ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل.وأشار التقرير، أن مانشستر سيتي وضع كامافينجا بين أهدافه الصيفية، نظراً لأن وكالته تجمعها علاقة مميزة مع النادي الإنكليزي، وهي نفس الوكالة التي أحضرت المصري عمر مرموش للفريق، في كانون الثاني الماضي.من جانبه، يركز اللاعب على موسمه مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقده في عام 2029، بالإضافة إلى كونه أحد أهم اللاعبين للنادي في الوقت الحاضر وفي المستقبل.لذا، إذا انتهى به الأمر بالرحيل، فمن المنطقي أن يتم ذلك مقابل مبلغ كبير من المال يسمح لريال مدريد بتعزيز مركز مثل لاعب الوسط.المصدر : كورة