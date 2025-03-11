برشلونة يواجه بنفيكا بشعار الفوز من أجل طبيبه الراحل

2025-03-11 09:40:02 - المصدر: واع

متابعة-واعسيخوض برشلونة الإسباني مواجهة بنفيكا البرتغالي اليوم الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من أجل طبيبه الراحل، كارليس مينارو، بحسب ما ذكر مدربه الألماني هانزي فليك.ويملك العملاق الكاتالوني أفضلية الفوز خارج أرضه الأسبوع الماضي بهدف في لشبونة.لكن مباراته السبت في الدوري الإسباني ضد أوساسونا تأجلت قبل ثلث ساعة من ركلة بدايتها، بعد وفاة طبيب الفريق البالغ 53 عاماً بعد الظهر.وقال فليك في مؤتمر صحافي: "إنها خسارة كبيرة، كان كارليس شخصاً رائعاً، وكان طبيباً رائعاً أيضاً، وهذا التكامل مع ريكارد (برونا، طبيب الفريق الآخر) كان رائعاً للنادي والفريق".وأضاف: "لقد كان أحد أفراد الأحجية الكبيرة، لأنهم يقومون بعمل رائع، ونحن نفتقده، لكن هذه هي الحياة. أعتقد أنه سيدعمنا من فوق".وأردف المدرب الذي يتصدر فريقه ترتيب الدوري الإسباني: "الفريق أيضاً، نريد اللعب... من أجله. الآن في هذه الحالة، من الهام جداً أن نفوز، وهذا تركيزنا ".وعمل الطبيب مينارو مع عدة فرق لبرشلونة منذ 2017، وقد بدأ مع الفريق الأول قبل أشهر قليلة.وكان برشلونة فاز على بنفيكا 5-4 في لشبونة في دور المجموعة الموحدة، ثم بعشرة لاعبين في مباراة الأسبوع الماضي بعد طرد مدافعه باو كوبارسي.وشرح المدرب أن بنفيكا الذي تغلب على يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني لن يكون لقمة سائغة ولا أحد من فريقنا يعتقد أن العمل أنجز، وهذا هو الأهم".وفي بقية مباريات اليوم يلتقي باير ليفركوزن الألماني نظيره بايرن ميونيخ ،وليفربول الانكليزي يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يلاعب انتر ميلان الإيطالي نظيره فينورد روتردام الهولندي.المصدر: كورة