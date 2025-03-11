بغداد تغص بالاختناقات المرورية.. زحام يعم الجسور والشوارع الرئيسة

2025-03-11 09:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء (11 اذار 2025)، اختناقات مرورية خانقة في معظم الجسور والشوارع الرئيسة، تسببت بتعطيل حركة السير وتأخر وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

الجسر الدوار مزدحم

جسر المثنى مزدحم

سريع القناة مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

مجسّر اليرموك مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

تقاطع ملعب الشعب مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

تقاطع عقبة مزدحم

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

كورنيش الاعظمية مزدحم

الرستمية مزدحمة

شارع 14 رمضان مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

البياع مزدحمة

السيدية مزدحمة

شارع المصافي مزدحم

شارع المغرب مزدحم

شارع الجوازات مزدحم