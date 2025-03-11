الأنواء الجوية: تشكل للضباب وارتفاع في درجات الحرارة

2025-03-11 10:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تشكلاً للضباب وارتفاعاً في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية، ويزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد، والرؤية الأفقية (6-8) كم، وفي الضباب (2-4) كم".وذكر أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء، كالتالي: دهوك والسليمانية 22، وأربيل وصلاح الدين والمثنى 24، وبغداد وكركوك وكربلاء المقدسة وبابل والديوانية وميسان وواسط25، وديالى وذي قار والبصرة 26".وأضاف أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد".وأشار إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون على العموم صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفت إلى أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".