انخفاض في أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة

2025-03-11 10:00:03 - المصدر: واع

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تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مسجلة انخفاضا لليوم الثاني على التوالي، بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين قد تبطئ الاقتصادات العالمية وتؤثر على الطلب على الطاقة، في وقت تواصل فيه مجموعة أوبك+ زيادة إمداداتها.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.42%، إلى 68.99 دولاراً للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتًا، أو 0.55%، إلى 65.67 دولاراً للبرميل.

المصدر: العربية