2025-03-11 10:00:05 - المصدر: ايشان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيشتري سيارة من طراز “تسلا” التي تنتجها الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، المسؤول عن الكفاءة الحكومية الأميركية، وذلك دعما له وثقة فيه. وأضاف في حسابه على موقع “تروث سوشيال” مخاطبا “الجمهوريين والمحافظين وجميع الأمريكيين العظماء”، أن إيلون ماسك يخاطر من أجل دعم الولايات المتحدة. وأضاف ترامب بالقول […]

ظهرت المقالة ترامب: سأشتري سيارة تسلا دعماً لإيلون ماسك ضد مجانين اليسار المتطرف أولاً على ايشان.



