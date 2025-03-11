2025-03-11 10:00:05 - المصدر: ايشان

بينما كانت أستراليا تكافح آثار الإعصار ألفريد، الذي ضرب سواحلها بعواصف مدمرة واقتلاع الأشجار وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، كانت غواتيمالا تواجه خطرًا من نوع آخر، حيث ثار بركان النار، مطلقًا سحبا كثيفة من الرماد والغاز، مما أجبر السلطات على إجلاء مئات العائلات. في كلا الحالتين، الطبيعة أظهرت قوتها العاتية، سواء عبر رياح الإعصار العاتية […]

ظهرت المقالة غضب الطبيعة.. أستراليا في ظلام بسبب “ألفريد” وغواتيمالا تحت تهديد الحمم أولاً على ايشان.



