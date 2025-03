الطاقة البرلمانية: العراق سيواجه الكثير من المشاكل بتوفير الكهرباء

2025-03-11 10:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، أن العراق سيواجه الكثير من المشاكل في توفير الطاقة الكهربائية، فيما قالت إن الأمور تحت السيطرة. وقال نائب رئيس اللجنة، أمانج محمود في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى) إن "العراق قادر على تأمين جزء من الغاز للمحطات الداخلية بعد انتهاء مدة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني"، مضيفاً أن […]

