إيران تعرض على العراق "صد" إجراءات أمريكا بشأن إنهاء استثناء الكهرباء

2025-03-11 11:00:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعرب وزير الخارجية الإيراني، عن استعداد بلاده للوقوف مع العراق في صد إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية غير القانونية المتمثلة بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لاستيراد العراق الغاز من إيران. وكتب عراقجي في منشور له على منصة إكس تويتر سابقا قائلا إنه من المؤسف للغاية أن تقرر الحكومة الأميركية استهداف الشعب العراقي البريء من خلال حرمانه من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، خاصة على أعتاب الأشهر الحارة القادمة. وأضاف نحن نقف مع الشعب العراقي، ونظل ملتزمين بتعهداتنا للحكومة العراقية للتعامل من أجل مواجهة إجراءات الولايات المتحدة غير القانونية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام