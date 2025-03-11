ارتفاع طفيف في أسعار الدولار بالأسواق العراقية

2025-03-11 11:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، ارتفاعا طفيفا في الأسواق المحلية.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,250 دينارا مقابل 100 دولار.

وأضاف أن سعر بيع الدولار في البورصة بلغ 148200 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

هذا وسجلت أسعار صرف الدولار مساء أمس الاثنين، انخفاضا حيث بلغت قيمة الـ100 دولار امريكي 148,750 دينار عراقي للبيع، و148,250 دينار للشراء.