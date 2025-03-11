2025-03-11 11:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن اتفاقية 11 آذار 1970 تمثل إنجازاً تاريخياً مهماً لنضال شعب كردستان، مشدداً على أنها شكّلت منعطفاً في الاعتراف بجزء من حقوق الشعب الكردي.

وقال بارزاني، في رسالة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للاتفاقية، تلقتها "بغداد اليوم"، إن "هذه الاتفاقية أتاحت الفرصة لشعب كردستان لإدارة شؤونه وتعزيز لغته وثقافته وتحقيق الاستقرار"، مشيراً إلى أنها "كانت ثمرة نضال البيشمركة وكوادر الحزب وجميع فئات وشرائح كوردستان خلال ثورة أيلول".

وأضاف أن "اتفاقية 11 آذار حملت دروساً إستراتيجية مهمة استوحت منها المراحل اللاحقة من النضال التحرري الكردستاني العبر والدروس، وساهمت في تعزيز وإسناد القضية المشروعة لشعب كردستان ".

وفي ختام رسالته، وجّه بارزاني "آلاف التحايا إلى أرواح شهداء ثورة أيلول وجميع ثورات كردستان "، معبّراً عن تقديره لـ"صمود البيشمركة ومناضلي ثورة أيلول الذين تمكنوا من تحقيق هذا المكسب التاريخي بفضل إرادتهم الفولاذية".



