بعد تأهل النصر .. رونالدو يعلق: ها نحن قادمون

2025-03-11 11:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، على فوز فريقه الكبير أمام الاستقلال الإيراني بنتيجة 3-0، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" وتابعته "بغداد اليوم": "إلى ربع النهائي، (ها نحن قادمون)" معبرا عن حماسه وتفاؤله بمستقبل الفريق في البطولة إذ يسعى النصر إلى تحقيق النجاحات المتتالية.

وحقق النصر فوزا كبيرا على الاستقلال الإيراني بنتيجة مذهلة، وأظهر الفريق أداء متفوقا طوال المباراة، ما سمح له بالتأهل بثقة إلى المرحلة التالية.

يذكر أن النجم البرتغالي سجل هدفا في اللقاء من ركلة جزاء ليواصل تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف، مؤكدا عزمه على قيادة النصر نحو اللقب القاري.





المصدر: وكالات