صندوق الإسكان في ذي قار يوقف الجباية الإلكترونية مؤقتا لتحسين الخدمات

2025-03-11 11:55:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن صندوق الإسكان في ذي قار عن إيقاف العمل بنظام الجباية الإلكترونية حتى الثالث عشر من آذار الحالي، وذلك ضمن إجراءات تحديث أنظمته الإلكترونية. وذكر الصندوق في بيان تابعته شبكة أخبار الناصرية، أن الإيقاف يشمل أيضا تسديد الأقساط النقدية وإلغاء المعاملات.واشار ان هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير...

