ذي قار توفر نقلا مجانيا للعوائل إلى مدينة أور لتعزيز السياحة الداخلية

2025-03-11

شبكة أخبار الناصرية: أعلن رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة ذي قار، أحمد سليم، عن تخصيص أربع باصات مجانية لنقل العوائل إلى مدينة أور السياحية، بهدف تعزيز السياحة الثقافية وإبراز الأهمية التاريخية للمدينة. وأوضح سليم في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أن الباصات ستنطلق من أربع نقاط رئيسية، حيث سيتم...

