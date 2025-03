بعد عقد من التوقف.. استئناف العمل في الملعب الأولمبي بالناصرية

2025-03-11 13:10:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذي قار عن استئناف العمل في مشروع ملعب الأولمبي بمدينة الناصرية بعد التوصل إلى اتفاق بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة للمشروع، الذي كان متوقفًا لسنوات. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، قال مدير شباب ورياضة ذي قار مهند السهلاني، إن العمل...

