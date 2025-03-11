الزراعة النيابية تحذر: منافذ كردستان تهدد المنتج المحلي

2025-03-11 13:10:43 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي، أن المنتج المحلي من محصول الطماطم، خصوصاً في قضاء الزبير، يغطي الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة أصدرت قراراً بمنع دخول هذا المحصول من جميع منافذ العراق لحماية المنتج المحلي. وأوضح الصالحي، أن هذا القرار لم يُطبق بالكامل بسبب عدم سيطرة الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان على منافذ الإقليم، مما يسمح بدخول الطماطم المستوردة دون رقابة. ودعا الصالحي رئيس الوزراء إلى التدخل شخصياً في هذا الملف، والعمل على إغلاق تلك المنافذ أو منع دخول المحاصيل الزراعية منها. كما طالب بـتحريك اللجان الاقتصادية لمتابعة الجهات التي تقوم باستيراد المحصول المخالف وبيعه في الأسواق العراقية، مؤكداً ضرورة محاسبة المخالفين في بغداد والمحافظات الأخرى لضمان حماية الفلاحين والمنتج المحلي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام