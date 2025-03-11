محافظة بغداد تطلق الجهد الهندسي لحل الاختناقات المائية في مبزل منطقة الرشاد

2025-03-11 13:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الجهد الهندسي والخدمي لحل الاختناقات المائية في مبزل منطقة الرشاد.وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظة بغداد تعلن عن بدء تنفيذ حملة وجهد خدمي وهندسي لمعالجة الاختناقات المائية في مبزل منطقة الرشاد، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية وأمانة بغداد، ضمن خطة تهدف إلى تحسين التصريف المائي وتقليل الأضرار البيئية في المنطقة".وأكدت المحافظة أن "الجهد يُنفَّذ من قبل كوادر محافظة بغداد، وبإشراف مباشر من المحافظ عبد المطلب العلوي"، مشيدةً بـ "الجهود الكبيرة التي تبذلها خلية الطوارئ في قسم الشؤون البلدية وجميع العاملين في الموارد المائية وأمانة بغداد، الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لضمان إنجاز الأعمال وفق الخطط الموضوعة".وأوضحت أن "الجهد يشمل تنصيب محطات ديزل لرفع المياه من مبزل الرشاد إلى قناة الشرطة، في إطار الجهود الرامية إلى فك الاختناقات وتحسين تدفق المياه، مما يسهم في تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي".