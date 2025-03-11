وزارة الداخلية تفتتح أربعة مراكز جديدة للدفاع المدني في الديوانية

2025-03-11 13:15:01 - المصدر: واع

الديوانية ـ واع ـ صفات العزاويافتتحت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أربعة مراكز جديدة للدفاع المدني في الديوانية ومجهزة بالآليات الحديثة والمعدات الحديثة.وقال محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المشاريع تم تنفيذها من موازنة المحافظة حيث تم شراء سيارات للدفاع المدني، من أجل تحقيق وجود انتشار واسع لفرق الدفاع المدني في عموم المحافظة".بدوره، أكد مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم افتتاح مراكز الدفاع المدني السدير وحي رمضان والشافعية وآل بدير، بتوجيه من وزير الداخلية إضافة إلى ثماني مراكز للدفاع المدني توزعت في مناطق مختلفة ضمن مشاريع وزارة الداخلية لعام 2024".