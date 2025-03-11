خلافات تشل البرلمان العراقي في رمضان.. المقاطعة مستمرة

2025-03-11 13:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رجح عضو مجلس النواب العراقي المستقل جواد اليساري، يومالثلاثاء، عدم انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب استمرار مقاطعة أغلب النواب للجلسات،احتجاجاً على عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي ضمن جدولالأعمال.

وقال اليساري، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤشرات تؤكد أن جلسة مجلسالنواب لهذا اليوم الثلاثاء، لن تُعقد، كما حدث في الجلسات السابقة، وذلك بسبباستمرار مقاطعة معظم النواب، ولا سيما من كتل الإطار التنسيقي، للجلسات احتجاجاًعلى عدم طرح قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي للتصويت".

وأضاف أن "عقد جلسة للبرلمان خلال شهر رمضان يبدو أمراً صعباً في ظلالخلافات والصراعات السياسية المستمرة، ما يعني أن الجلسات ستظل معلقة إلى ما بعدعطلة عيد الفطر، إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الأطراف السياسية حول تمرير القانون".

ومن المفترض أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية اليوم، حيثيتضمن جدول الأعمال مواضيع عدة بينها التصويت على مشروع قانون التعديل الرابعلقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، بالإضافة إلىالتصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.

كما من المقرر أن يناقش المجلس، تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعةالحفاظ على أملاك الدولة، والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقيةإعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص،والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011.

هذا ويتضمن جدول الأعمال أيضاً، تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترحقانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000.

يذكر أن النائب المستقل حسين السعبري كشف لوكالة شفق نيوز، يوم الأحدالماضي، عن وجود توجه لحل مجلس النواب العراقي والذهاب لانتخابات مبكرة، في حالاستمرار تعطيل جلساته.

ويشهد مجلس النواب، تعطيلاً مستمراً لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانونيلعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة.