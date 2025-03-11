مؤسسة "روانكه" توزع 2500 سلة غذائية على المحتاجين في كوردستان

2025-03-11 13:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ضمن إطار مشروع إطعام ذوي الدخل المحدود، وتجهيز المائدة الرمضانية قامت مؤسسة "روانكه"، بتوزيع آلاف السلال الغذائية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقامت المؤسسة بتوزيع 2500 سلة غذائية في اربيل حيث استفاد منها ذوو الاحتياجات الخاصة، و ذوو الدخل المحدود.

وأطلقت "روانكه" حملة في اربيل وزعت فيها تلك السلال، وبهذا الصدد قال المدير التنفيذي للمؤسسة الشيخ حسن في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤسسة وزعت 2500 سلة غذائية مكونة من 9 مواد غذائية بوزن 40 كيلوغراما للسلة الواحدة على ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الدخل المحدود.

في غضون ذلك صرّح عضو مؤسسة "بارزاني الخيرية" اسماعيل عبد العزيز، بتوزيع ألف سلة غذائية على المتعففين وعمال البلدية وذوي الدخل المحدود والناشطين البيئيين.

وقال عبد العزيز لوكالة شفق نيوز، إن المؤسسة بدأت بتجهيز الموائد، والسلال الغذائية في الاسبوع الثاني من شهر رمضان، مؤكدا أن هذا المشروع سيشمل اقليم كوردستان بأكمله حتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف أنه اليوم تم توزيع 1000 سلة مكونة من 14 مادة غذائية لموظفي البلدية وذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود في اربيل فقط.