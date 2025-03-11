تصفيات كأس العالم.. تعرف على استعداد المنتخب العراقي قبل لقاء الكويت

2025-03-11 13:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، محمد عماد، يوم الثلاثاء، عن خريطة طريق إعداد المنتخب والتي وضعها المدرب خيسوس كاساس، بعد وصوله إلى بغداد اليوم، استعدادا للقاء منتخب الكويت ضمن منافسات الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

‏وقال عماد، لوكالة شفق نيوز إن "المدرب خيسوس كاساس حدد يوم 16 من الشهر الحالي، موعداً لبدء تدريبات المنتخب الوطني العراقي في محافظة البصرة استعداداً للقاء الكويت يوم 20 من الشهر الحالي".

‏وأضاف أن "لاعبي المنتخب الوطني الذين يلعبون في الأندية المحلية سيلتحقون بتدريبات المنتخب مباشرة بعد انتهاء الجولة 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم".

وتابع: "سيكون التحاق اللاعبين المحترفين تباعاً وبحسب التوقيتات التي حددها الاتحاد الدولي بشأن لاعبين محترفين يمثلون أندية في دوريات العالم، إذ يُسمح بتفريغهم قبل 72 ساعة من أي بطولة دولية رسمية تشارك فيها منتخبات بلدانهم".

وأشار عماد، إلى أن "المنتخب وبعد كشف المدرب خيسوس كاساس، عن قائمة اللاعبين، قريباً سيبدأ التدريبات في البصرة لمدة يوم واحد، قبل انطلاق المباراة أمام منتخب الكويت يوم 20 من الشهر الحالي".

ويلاقي المنتخب العراقي، نظيره الكويتي يوم 20 آذار/مارس الحالي في ملعب البصرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ويحتل منتخب العراق بعد انتهاء الجولة السادسة المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الكويت المركز الخامس برصيد 4 نقاط.