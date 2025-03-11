العميد الكربلائي في منطقة الخطر.. هل يغادر دوري النجوم؟

2025-03-11 13:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب كربلاء، حسن أحمد، يوم الثلاثاء، الأسبابالتي أدت إلى تراجع أداء وترتيب الفريق، صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة والتي أوصلتهإلى منطقة الخطر ليكون مهدداً بالهبوط من مصاف دوري نجوم العراق إلى دوري الدرجةالممتازة لكرة القدم، ‏والتي عزاها‏ لأسباب مختلفة.

‏وقال أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فريقكربلاء أصبح ضحية الصراعات الداخلية وخللاً بعقود المحترفين الذي أدى إلى حظر الفريقمن التعاقدات مع محترفين، فضلا عن الوضع المادي الصعب الذي يمر به النادي بعد قطعالتخصيصات للنادي من المحافظة التي تعد الداعمة للنادي.

‏وأوضح أن "لاعبي الفريق يعانون مادياًلأنهم لم يتسلموا مستحقاتهم الشهرية منذ ثلاثة أشهر، رغم أنهم يستلمون رواتب بسيطةوهم من اللاعبين الشباب الذين تم ضمهم للفريق بعد عدم التمكن من التعاقد مع نجومكبار ومحترفين".

وأضاف أن "الفريق يعاني من نقصٍ كبير باللاعبين بسببالحظر الذي فرضه الاتحاد دولي على نادي كربلاء بعد الشكوى التي رفعها لاعب برازيليلخلل في تسديد مستحقاته، وبعده المدرب المقدوني الذي رفع شكوى اخرى على الناديالذي اتفق مع النادي إلا أنه لم يدرب الفريق، لتستمر سلسلة الشكاوى وتتواصلالعقوبات الدولية، مما أثر على استمرار الحظر وعدم إجراء التعاقدات".

وأشار أحمد، إلى أن لاعبي كربلاء الحاليين هم صغار بالعمرجداً، وليس لديهم خبرة وتم ضمهم لقائمة الفريق لإنقاذ الفريق وتواصله في الدوري إلاأن ذلك لم يكن كافياً ولم يسعف النادي لمقارعة الاندية المدججة بالنجوم والمحترفين"،مردفاً: "نرى لاعبينا يقدمون مستويات جيدة، ونسعى رغم كل المعاناة إلى إبقاءالفريق في دوري النجوم وانقاذه من منطقة الخطر".

ولفت إلى أن "الفريق يعاني من إصابات وحرمان ولا يوجدتعويض للاعبين لنصل إلى مرحلة لا نستطيع المقاومة فيها، لا سيما وأن كل 3 أيامنخوض مباراة وأحيانا نحتاج لبديل بغية اشراكة لكننا لا نمتلك حتى ذلك".

وتابع: "لدينا 15 مباراة متبقية واننا نأمل صرفالرواتب للاعبين لا سيما بعد وعد المحافظ بذلك ليكون لهم حافزا لتقديم مستوى جيدواللعب برغبة وتحقيق نتائج الفوز بعدد من المباريات المتبقية تبقي آمالنا للبقاءفي دوري النجوم للموسم المقبل" .

ويحتل فريق كربلاء لكرة القدم، بعد انتهاء الجولة 23لدوري نجوم العراق، المركز 18، وذلك برصيد 16 نقطة فقط، ليكون ضمن الفرق الثلاثةالأخيرة التي تتصارع على الهبوط .