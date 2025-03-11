توجيهات من وزير الداخلية لوكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد شرطة صلاح الدين الجديدين

2025-03-11 14:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد شرطة صلاح الدين ومساعده لشؤون التدريب بمناسبة تسنمهم مهام عملهم الجديد، مؤكداً على أهمية العمل بوتيرة عالية لخدمة المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الداخلية استقبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد شرطة صلاح الدين ومساعده لشؤون التدريب بمناسبة تسنمهم مهام عملهم الجديد".

وأضاف أنه "عملاً بمبدأ التدوير الوظيفي ولمقتضيات المصلحة العامة، شهدت وزارة الداخلية إجراء تغييرات إدارية في عدد من مفاصلها، إذ تسنم الفريق هادي رزيج كسار منصب وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، واللواء مصطفى أحمد حبيب منصب قائد شرطة محافظة صلاح الدين، فيما تسنم اللواء قنديل خليل محمد منصب مساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب".

وأكد الشمري للقادة الجدد حسب البيان، على "أهمية العمل بوتيرة عالية لخدمة المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون المثمر مع جميع التشكيلات بما يخدم المصالح العامة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح الدائم في أداء واجباتهم المناطة بهم من أجل خدمة العراق وشعبه".