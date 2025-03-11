اليوم.. ليفربول وباريس سان جيرمان في قمة نارية بدوري الأبطال

2025-03-11 14:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، على ملعب "آنفيلد" في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

ويكون ليفربول الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور أمام فرصة كبيرة لانتزاع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزا ثمينا في مباراة الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء" بهدف نظيف.

ويحتاج ليفربول إلى التعادل السلبي في مباراة الإياب لبلوغ الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يحتاج باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل إذا أراد مواصلة مشواره في البطولة القارية.

ويلعب الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين ليفربول وباريس سان جيرمان مع الفائز من أستون فيلا الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 بتوقيت العراق وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق عامر الخوذيري.

المصدر: وكالات