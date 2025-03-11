2025-03-11 15:00:06 - المصدر: الطاقة

يتفاوض العراق مع دولتين عربيتين لإتمام صفقتي غاز مسال وفق عقود طويلة الأجل، وذلك ضمن عدد من الحلول التي لجأت إليها بغداد بعد أزمة توقُّف ضخ الغاز الإيراني. جاء ذلك حسب تصريحات أدلى بها مسؤول رفيع المستوى، إلى منصة الطاقة المتخصصة، الصادرة من واشنطن. وأوضح المسؤول في وزارة الكهرباء، أن الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني …

إقرأ: حصري - العراق يتفاوض مع دولتين عربيتين لاستيراد الغاز المسال على منصة الطاقة



