لجنة تقصي الحقائق في سوريا: زيارة قريبة لمناطق الانتهاكات بالساحل مع التزام بالحيادية

2025-03-11 15:50:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت لجنة تقصي الحقائق بسوريا، اليوم الثلاثاء، بأنها ستزور مناطق الانتهاكات بالساحل السوري وستعمل باستقلالية وحيادية تامة. وقالت اللجنة: "نعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين، وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود". وأكدت أنها "ستقدم إحاطة أسبوعية وستنشر ما يمكن نشره من خلاصات"، مشيرةً إلى "العمل على تحضير لوائح بالشهود […]

