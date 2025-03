ائتلاف النصر يحسم الجدل: لا تأجيل للانتخابات والأجواء مهيأة بالكامل!

2025-03-11 15:50:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد وفق التوقيتات الدستورية، مشددًا على أن هذا الاستحقاق لا يمكن تجاوزه أو تأجيله. وقال الرديني في تصريح تابعته (المدى)، ان " أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكملت استعداداتها الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة كما أن الأحزاب السياسية […]

