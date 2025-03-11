الجامعة العربية: تنظيم الدورة التاسعة لجائزة التميز الإعلامي العربي برعاية دولة الكويت

2025-03-11 16:00:05 - المصدر: كونا

القاهرة - 11 - 3 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) اليوم الثلاثاء عن تنظيم النسخة التاسعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار (الشباب العربي والإعلام الجديد) برعاية دولة الكويت.وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد خطابي في بيان صادر عن الجامعة ان الجائزة تضم أربع فئات هي الأعمال التلفزيونية والأعمال الاذاعية والصحافة والإعلام الرقمي موضحة ان هذه الجائزة تنظم تحت مظلة جامعة الدول العربية وبرعاية دولة الكويت بهدف إبراز النماذج الإعلامية المتميزة في العالم العربي.وأكد الخطابي ان مباحثات الدورة تركز على موضوعات تمس فئة الشباب بشكل مباشر معتبرا ان الإعلام الجديد أحد أهم سمات الحداثة في المجتمعات العربية ولم يعد بالإمكان الاستغناء عن وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة العامة لاسيما فئة الشباب.وأضاف أن المباحثات ستسلط الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الشباب بالقضايا المجتمعية ودعم التنمية الشاملة والمحافظة على الهوية الوطنية والثقافية وتعزيز روح الريادة والابتكار فضلا عن دورهم المؤثر في صناعة محتوى إعلامي هادف وذو مغزى في خدمة القضايا المجتمعية.وذكر خطابي أن مجلس وزراء الإعلام أولى أهمية خاصة لمسألة انتشار الأخبار الزائفة والمضللة وأن هياكل المجلس بصدد إعداد استراتيجية عربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية من المنتظر ان يتم عرضها على مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته المقبلة التي ستعقد بغداد.وأوضح أن جائزة التميز الإعلامي العربي هي جائزة ذات قيمة مادية تستهدف الشخصيات والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة المعتمدة والمنظمات والاتحادات العربية التي تتمتع بصفة مراقب لدى المجلس.وأشار خطابي الى انها تندرج ضمن قرار (534) الصادر عن الدورة (53) التي عقدت بالرباط خلال يونيو عام 2023 المتعلق بتشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب اذ يحث هذا القرار الدول الأعضاء على مراعاة تحقيق التنوع المجتمعي في الترشيحات المقدمة للجائزة وإشراك الشباب.وتستمر الجامعة العربية في تلقي الترشيحات حتى اواخر ابريل المقبل على ان يتم التقييد بالشروط الآتية أن تكون الجهة أو المرشح عربي الجنسية وأن تكون لغة العمل اللغة العربية وألا يكون نال جائزة سابقة من أية جهة أخرى.وتضمنت الشروط أيضا أن يكون قد تم نشره أو بثه عبر إحدى المؤسسات الإعلامية العربية أو المواقع الالكترونية على أن تنأى الترشيحات عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء أو اثارة الخلافات السياسية أوالإساءة إلى أي من مكونات المجتمع أو المعتقدات السائدة وتتوافق مع قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي طبقا لميثاق الشرف الإعلامي العربي.(النهاية) م ف م / ف س