الرابع خلال ايام.. القبض على سوري يروج للتنظيمات الإرهابية في بغداد

2025-03-11 16:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، بإلقاء القبض على شخص "سوري الجنسية" يروج للتنظيمات الإرهابية في بغداد، في حادثة تعد الرابعة خلال الأيام الماضية القليلة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بمتابعة دقيقة من قبل القوات الأمنية، تم القبض على شخص يدعى (ع.ع) (سوري الجنسية) في منطقة الشعب بسبب قيامه بنشر منشورات تروج و تمجد التنظيمات الإرهابية ومنها جبهة النصرة في سوريا".

وفي وقت سابق اليوم، ألقت القوات الأمنية القبض على شخص "سوري الجنسية" أيضاً يروج للتنظيمات الإرهابية شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث لـ"بغداد اليوم"،إنه "تم القبض على المدعو (ف.ع) (سوري الجنسية) في منطقة الحسينية شرق العاصمة بسبب منشورات داعمة للتنظيمات المتطرفة في سوريا".







