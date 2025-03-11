بقبضة الأمن العراقي.. سوريون يدعمون "الارهاب" في بغداد

2025-03-11 16:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية العراقية اعتقلت مجموعة أشخاص يحملون الجنسية السورية خلال الأيام الأربعة الماضية، بتهم دعم "التنظيمات الإرهابية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية ألقت القبض على ثلاثة سوريين في منطقة زيونة، شرقي بغداد، بعد ثبوت قيامهم بالترويج والتمجيد للمجاميع الإرهابية، منها جبهة النصرة، فضلاً عن نشرهم مقاطع مصورة توثق عمليات قتل جماعي في سوريا".

وأضاف المصدر أن "قوة أخرى تمكنت من اعتقال المدعو (ف.ع) سوري الجنسية، في منطقة الحسينية شمال شرقي العاصمة، بعد رصده وهو ينشر محتوى داعمًا للتنظيمات المتطرفة في سوريا".

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن "قوة أمنية اعتقلت شخصًا يدعى (ع.ع) في منطقة الشعب شمالي بغداد، بعد تورطه في نشر منشورات تمجد التنظيمات الإرهابية، من بينها جبهة النصرة".

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية كثفت جهودها منذ أيام لمتابعة الحسابات الداعمة للإرهاب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث صدرت توجيهات بضرورة تدقيق ملفات جميع السوريين، خصوصًا المخالفين لشروط الإقامة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت، يوم الأحد الماضي، شابًا سوريًا في منطقة "أم الكبر والغزلان" شرقي بغداد، بعد رصد منشورات له تضمنت صورة لـ "أبو وطن"، صاحب مقولة "جاينك على كربلاء"، والتي قام بمشاركتها عبر إحدى المنصات في محافظة كربلاء.