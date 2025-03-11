2025-03-11 17:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خاطبت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، يوم الثلاثاء، رئيسمجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، مطالبةً بحضوره بخصوص عدم قانونية تعيين نائب المحافظالثاني عمر نامق المولى، مشيرة إلى أنه لا يمتلك سنوات الخدمة المطلوبة لشغل المنصبوفق القوانين النافذة.

وبحسب وثيقة رسمية وردت لوكالة شفق نيوز، فقد طالبت اللجنة رئيس المجلسأحمد الحاصود بالحضور لمناقشة الملف، والتأكد من مدى مطابقة التعيين للضوابط القانونية،لاسيما بعد تصاعد الجدل حول الإجراءات الإدارية داخل المجلس في الفترة الأخيرة.

من جانبه كشف مصدر في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، أن "نائب محافظنينوى الثاني عمر نامق المولى والمنتمي لكتلة بابليون جرى تعيينه والتصويت عليه فيالمجلس لشغل المنصب لكن التعليمات لا تنطبق عليه لعدم امتلاكه السنوات الوظيفية التيتؤهله قانونياً لشغل المنصب".

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه مجلس محافظة نينوى انقسامات حادة بينالكتل السياسية، خاصة بعد إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود في 5 آذار/مارس الجاري بقرارمن غالبية الأعضاء، وهو القرار الذي تم إيقاف تنفيذه لاحقًا بقرار ولائي من المحكمةالإدارية، ما أتاح للحاصود التحاقه مجددًا بمهام عمله في المجلس يوم أمس.

كما تعيش أروقة المجلس حالة من التوتر السياسي، حيث يتواجه تحالفا نينوىالمستقبل ونينوى الموحدة في صراع محتدم حول القرارات المفصلية، وسط تصاعد الاتهاماتبالتدخلات السياسية في عمل المجلس، مما يهدد استقراره الإداري.