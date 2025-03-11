رشيد لصحيفة امريكية: العراق مستعد للوساطة بين واشنطن وطهران

2025-03-11 17:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ اكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، أن بغداد ترغب في لعبدور وساطة بين واشنطن وطهران، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى تنفيذوعوده بشأن إنهاء الصراعات بالشرق الأوسط.

وقالرشيد في مقابلة مع صحيفة "واشنطن تايمز" الامريكية، ترجمتها وكالة شفقنيوز، إن "العراق تغير كثيراً عن ذلك الذي كان أيام صدام حسين، وانتهى زمن دخولهفي صراعات وتحدي حقوق الدول الأخرى"، مضيفا ان "بعض الشركات الكبرى، فيمجال الطاقة وغيرها، ناشطة هنا في البتروكيماويات والنفط، ولا اظن أننا نواجهصراعا مع الولايات المتحدة، وإنما على العكس، نحن نرحب بكل المساعدة التي يمكنناالحصول عليها من الولايات المتحدة، ونريد أن تكون لدينا علاقة جيدة وودية فعلا معالولايات المتحدة".

واشارالى ان "العراق يمكن أن يلعب دورا مهما بالوساطة لأنه على اتصال مستمربالسياسة الايرانية"، مبينا ان "العراق ليس لديه تحفظ بشان لقاء كبارالمسؤولين الايرانيين، وقد لعب دورا في جعل إيران والمملكة السعودية تتفهمانبعضهما البعض، وإعادة تأسيس الخدمة الدبلوماسية، الأمر الذي عاد بالمنفعة علىالجميع، كما قدم بعض الاقتراحات للأردن ودول اخرى".

وحولدور العراق الممكن حول سوريا، تابع الرئيس قائلاً، أنه "من الواضح ان سوريادولة مستقلة ولديها ادارة جديدة أو حكام جدد، ونريد ان تعكس حكومة سوريا ارادةالشعب السوري، إما من خلال الانتخابات أو من خلال الخطوات الديمقراطية التي يجباتخاذها"، مؤكدا ان "على الادارة السورية أن تحاول استيعاب كافة شرائحالمجتمع، حتى لا يشعر احد انه تم استبعاده أو عدم معاملته كمواطن عادي".

واكدان "هناك نقطة واحدة مهمة للغاية بالنسبة للعراق وهي وجود اعداد كبيرة منالارهابيين او عائلات الارهابيين على الحدود السورية وهناك قلق بشأن ذلك، ويتحتماتخاذ بعض الترتيبات، حتى لا تخرج الحدود عن السيطرة".

ورداعلى سؤال عما إذا كان الرئيس العراقي سيتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة، قالرشيد "لا اعلم بصراحة، لقد أرسلت الى الرئيس ترامب، رسالة تهنئة وشجعته علىتنفيذ ما وعد به للحفاظ على السلام في العالم، لإنهاء الصراعات"، لافتا الىان "الحياة لن تكون سهلة خاصة في منطقتنا، حيث لدينا صراعات في سوريا، وفيفلسطين ولدينا مشاكل في لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي الصومال".