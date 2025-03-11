البنك الدولي يؤكد تعزيز الاستقرار المالي في العراق

2025-03-11 17:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، على أهمية الشراكة المستمرةمع البنك الدولي، وتطلع العراق للاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي يقدمه فيتنفيذ مشروعات استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وقالتالوزيرة خلال لقائها ممثل البنك الدولي جان كريستوف كاريه وفقا لبيان صادر منالمالية ورد لشفق نيوز، إن "التعاون يشمل المجالات الخاصة بالبنية التحتيةوالتنمية البشرية".

واضافالبيان، ان "اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين العراقوالبنك الدولي، واستعراض عدد من المواضيع الرئيسية المتعلقة بتعزيز الاستقرارالمالي في العراق، فضلاً عن بحث المشاريع التنموية التي يسعى الطرفان لتنفيذهابهدف تحقيق التنمية المستدامة".

منجانبه، أبدى ممثل البنك الدولي بحسب البيان، التزام البنك بمواصلة دعم العراق فيتحقيق أهدافه التنموية"، مشيراً إلى أن "البنك الدولي يولي اهتماماًكبيراً بتعزيز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، مع التركيزعلى استدامة التنمية وتحقيق الشمولية في الفوائد التي يتم تحقيقها".