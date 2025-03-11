انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل عند الإغلاق

2025-03-11 17:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل سعر الصرف 147,800 دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان 148,200 دينار صباح اليوم.

وفي أسواق الصرافة المحلية ببغداد، بلغ سعر البيع 148,750 ديناراً لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 146,750 ديناراً.

أما في أربيل، فقد شهدت الأسواق انخفاضاً مماثلًا، حيث بلغ سعر البيع 147,700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147,600 دينار.