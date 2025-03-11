صافرة عراقية تدير مواجهة التعاون السعودي وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

2025-03-11 17:35:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تكليف علاءعبد القادر مراقباً لحكام مباراة التعاون السعودي وتراكتور الإيراني في الدور ربع النهائيلدوري أبطال آسيا الثاني.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد الآسيويّلكرة القدم كلف الدكتور علاء عبد القادر لمراقبة طاقم حكام مباراة فريقي التعاون السعوديوتراكتور الإيراني ضمن الدور ربع النهائي لكأس آسيا للأندية النخبة 2".

وأشار إلى أن "المباراة ستجرى يوم غد الأربعاء في المملكة العربيةالسعودية".