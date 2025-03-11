القبض على 5 سوريين يروجون للتنظيمات الإرهابية في زيونة والشعب بالعاصمة بغداد

2025-03-11 17:35:13 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

كشف مصدر أمني، عن اعتقال خمسة سوريين في بغداد لقيامهم بالترويج للتنظيمات الإرهابية في سوريا وتمجيدها.

وقال المصدر في حديث لوسائل اعلام وتابعته "الاولى" ، إنه"بمتابعة دقيقة من قبل القوات الأمنية، تم إلقاء القبض على شخص يدعى (ع.ع) (سوري الجنسية) في منطقة الشعب بسبب قيامه بنشر منشورات تروج وتمجد التنظيمات الارهابية ومنها جبهة النصرة في سوريا".

وأضاف، أن"الأجهزة الأمنية اعتقلت ثلاثة سوريين في منطقة زيونة، حيث كانوا يقومون بالترويج والتمجيد للمجاميع الإرهابية وجبهة النصرة ونشر فيديوهات القتل الجماعي في سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى"القبض على المدعو (ف.ع) (سوري الجنسية) في منطقة الحسينية شمالي بغداد، بسبب قيامه بنشر منشورات داعمة بالتنظيمات المتطرفة في سوريا".