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الأمن الوطني يوجه ضربات لعصابات الأدوية في 4 محافظات

الأمن الوطني يوجه ضربات لعصابات الأدوية في 4 محافظات
الأمن الوطني يوجه ضربات لعصابات الأدوية في 4 محافظات
2025-03-11 17:40:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، توجيه ضربات لعصابات الأدوية المهربة والمغشوشة في 4 محافظات.

وقال بيان للجهاز، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة تهريب وتداول الأدوية غير المرخصة، نجحنا بتوجيه ضربات موجعة لشبكات تهريب وترويج الأدوية في 4 محافظات".

وأوضح أنه "في البصرة، أحبطت مفارزنا تهريب 285 كارتوناً من الأدوية غير المسجلة و500 ألف أمبولة كانت متجهة إلى بغداد بأوراق جمركية مزورة، مع اعتقال 3 متهمين". 

وأكد البيان: "في ميسان، تم ضبط صيدلية مخالفة تحتوي على 1757 مادة دوائية منتهية الصلاحية".

وأضاف: "نجحت مفارزنا في كركوك بكشف شبكة منظمة وضبط مخزن سري يحتوي على 124 ألف صنف دوائي غير مرخص كانت تُهرَّب من إقليم كردستان، وتم اعتقال متهمين اثنين". 

وبيّن: "في واسط، وبالتعاون مع نقابة الصيادلة، تم ضبط 19 ألف علبة دوائية منتهية الصلاحية بوزن تجاوز طناً و750 كيلوغراماً، إضافة إلى 1161 علبة أدوية مقلدة، مع اعتقال المتهم الرئيسي".

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