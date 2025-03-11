الأمن الوطني: استهداف عصابات الأدوية المهربة والمغشوشة بعمليات في 4 محافظات

2025-03-11 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، استهداف عصابات الأدوية المهربة والمغشوشة بعمليات في 4 محافظات.وذكر بيان للجهاز- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "جهاز الأمن الوطني نجح بتوجيه ضربات موجعة لشبكات تهريب وترويج الأدوية في 4 محافظات".وأضاف الجهاز، أن "مفارزنا في البصرة، أحبطت تهريب 285 صندوقًا من الأدوية غير المسجلة و 500 ألف أمبولة كانت متجهة إلى بغداد بأوراق جمركية مزورة، مع اعتقال 3 متهمين.وأشار إلى، أنه "تم ضبط صيدلية مخالفة تحتوي على 1757 مادة دوائية منتهية الصلاحية في ميسان، كما نجحت المفارز في كركوك بكشف شبكة منظمة وضبط مخزن سري يحتوي على 124 ألف صنف دوائي غير مرخص كانت تُهرَّب من إقليم كردستان، وتم اعتقال متهمين اثنين".وأكد، أنه "في واسط، وبالتعاون مع نقابة الصيادلة، تم ضبط 19 ألف علبة دوائية منتهية الصلاحية بوزن تجاوز طنًا و750 كيلوغرامًا، إضافة إلى 1161 علبة أدوية مقلدة، مع اعتقال المتهم الرئيس".