الزراعة: تشكيل لجان لحصر أضرار الحمى القلاعية وتعويض المربين

2025-03-11 17:50:06 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجان متخصصة لحصر الأضرار التي تعرض لها المربون نتيجة إصابة مواشيهم بمرض الحمى القلاعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الزراعة وجه بتشكيل لجان خاصة لحصر الأضرار التي لحقت بمربي المواشي من جراء نفوقها بسبب إصابتها بمرض الحمى القلاعية".

وأضاف، أن "هذه اللجان تعمل على تقدير حجم الخسائر ورفع تقريرها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن تعويض المربين الذين تكبدوا خسائر بسبب نفوق المواشي من جراء تفشي المرض".

ووجّه رئيس الوزراء- في وقت سابق- بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية، وذلك بمشاركة عدد من المختصين في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية.