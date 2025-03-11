الأنواء الجوية: فرص هطول الأمطار في الأيام المقبلة ما زالت قائمة

2025-03-11 17:50:06 - المصدر: واع

بغداد - واع - امنة السلاميأكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، أن فرص هطول الأمطار في الأيام المقبلة ما زالت قائمة.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك فرصًا لهطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، لكنها تعتمد على حالة عدم الاستقرار الجوي"، موضحًا، أن "قسم التنبؤ الجوي- بالتعاون مع مطار بغداد الدولي- يواصل متابعة التغيرات الجوية لتقديم تحديثات دقيقة حول الحالة الجوية في البلاد".وبخصوص الموجة المطرية الأخيرة، أوضح الجابري، أن "العراق شهد سابقًا موجات أمطار غزيرة تفوق هذه الموجة، مثل تلك التي حدثت قبل عامين أو ثلاثة، حيث أدت إلى غرق العاصمة بغداد ومحافظات أخرى".وذكر، أن "محافظة النجف سجلت حينها نحو 70-73 ملم من الأمطار، بينما وصلت بعض المناطق في صلاح الدين إلى 85 ملم، وفي كركوك بلغت 90 ملم".