تركيا تبدي اهتماما بتعزيز التجارة مع معبر ابراهيم الخليل

2025-03-11 17:51:44 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبلت إدارةمعبر "ابراهيم الخليل" الدولي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وفداًتركياً لبحث تعزيز التعاون وتسهيل الحركة التجارية وتطوير آليات عبور البضائعوالمسافرين.

وذكرت إدارة المعبر فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "استقبلت وفدا تركياً رسمياً برئاسة واليشرناخ بيرول إكيتشي، يرافقه رئيس بلدية شرناخ محمد ياركا، ورئيس غرفة التجارةوالصناعة عثمان غيليس، الى جانب عدد من المسؤولين الأتراك المتخصصين بشؤون المعابروالتجارة".

واضاف، أن "الوفدالتركي عقد اجتماعاً مع مُشرف المعبر حميد علي ومديري الأقسام المعنية، حيث تم بحثسبل تعزيز التعاون بين معبري ابراهيم الخليل وخابور وتسهيل الحركة التجارية وتطويرآليات عبور البضائع والمسافرين".

واكد البيان ان"الجانبين ناقشا اليات تحسين الخدمات الجمركية وتذليل العقبات أمام التجارةوالنقل، إضافة إلى بحث سبل دعم النشاط السياحي بين الجانبين، كما قام الوفد بجولةتفقدية داخل المعبر للاطلاع على سير العمل والاجراءات المتبعة".