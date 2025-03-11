2025-03-11 17:54:04 - المصدر: ايشان

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، بالتعاون مع شركة “فودافون” البريطانية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “المجلس وافق خلال جلسته الاعتيادية على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، بمساهمة وزارة الاتصالات، وهيأة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة”. وأضاف، أن “الشركة تتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية […]

ظهرت المقالة بالتعاون مع فودافون.. مجلس الوزراء يوافق على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف لتشغيل تقنية الجيل الخامس أولاً على ايشان.



