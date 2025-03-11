2025-03-11 17:54:04 - المصدر: ايشان

مرة أخرى، يخفق مجلس النواب بعقد جلسته الاعتيادية، بسبب الخلافات التي أثارها قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، وسط اتهامات بـ “نصب المكائد” على حساب حماة الدولة. في بث مباشر عرضه النائب هادي السلامي، ظهر مجموعة من النواب، من داخل قبة البرلمان، تحدثوا عن أسباب امتناع هيئة رئاسة مجلس النواب عن عقد الجلسة. نواب قالوا، […]

ظهرت المقالة بث مباشر لنواب: الزعامات تنصب المكائد لبعضها.. تضحيات الحشد في “مهب الريح” أولاً على ايشان.



